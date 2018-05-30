Компания имеет обязательства перед более чем 20 тысячами дольщиков примерно на 80 миллиардов рублей.

Стало известно, что крупный подмосковный девелопер Urban Group, столкнувшийся с финансовыми проблемами, ищет инвесторов для достройки своих проектов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Ведомости".По некоторым данным, среди компаний, к которым обращался застройщик, фигурируют Ingrad, ПИК и "Гранель". Надо напомнить, что в апреле нынешнего года Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) по квартирам Urban Group. Мотивировка данного решения отсутствием сведений о перечислении компанией взносов в Фонд защиты прав дольщиков.Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья Подмосковья. Компания имеет обязательства перед более чем 20 тысячами дольщиков примерно на 80 миллиардов рублей. Портфель реализованных проектов застройщика составляет около 2 миллионов квадратных метров. Среди них: комплексы "Видный город", "Опалиха О3", "Лесобережный". Плюс ко всему, девелопер достраивает за "СУ-155" жилой комплекс "Лайково".