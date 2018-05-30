Новый праздник. 2 июня во Владимире пройдёт Межрегиональный фестиваль пряника. На Соборной площади развернётся праздничный город с мастер-классами, дегустацией и народным угощением. По центру пойдёт карнавальное шествие, а более тысячи школьников Владимира смогут побороться за ценные призы. Чем ещё организаторы удивят жителей города, расскажет Валерия Саенко.

Новый праздник. 2 июня во Владимире пройдёт Межрегиональный фестиваль пряника. На Соборной площади развернётся праздничный город с мастер-классами, дегустацией и народным угощением. По центру пойдёт карнавальное шествие, а более тысячи школьников Владимира смогут побороться за ценные призы. Чем ещё организаторы удивят жителей города, расскажет Валерия Саенко.