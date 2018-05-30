В результате прохождения штормового циклона отключены 120 трансформаторных подстанций

В результате прохождения штормового циклона отключены 120 трансформаторных подстанцийРежим повышенной готовности спасательных и коммунальных служб введен на ближайшие двое суток в Иванове, сообщает городская администрация.В результате прохождения штормового циклона, по предварительным данным, повреждены три опоры электропередач и отключены 120 трансформаторных подстанций. Сильный ветер повалил около 150 деревьев во дворах жилых домов, в сквере Мастеров на набережной, в парках имени В. Я. Степанова и «Харинка».По информации управления образования города, нарушено электроснабжение в трех школах и 12 детских садах. Повалены деревья на территориях двух образовательных и 20 дошкольных учреждений. Однако электроснабжение было быстро восстановлено и штормовой циклон не повлиял на проведение единого государственного экзамена.Сейчас около 20 аварийных бригад в Иванове устраняют последствия удара стихии. В первую очередь работы проводятся на объектах улично-дорожной сети и социальных объектах. Упавшие деревья перекрыли проезды для транспорта на улицах Рыбинской, Шошина, Ташкентской, Володарского, Дунаева и других. О мероприятиях оперативного штаба информируют главу города Владимира Шарыпова.Ивановцы могут сообщить о последствиях удара стихии по телефонам: 000 или 41-18-10.