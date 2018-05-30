Автобус врезался в автомобиль, который двигался в попутном направлении

Автобус врезался в автомобиль, который двигался в попутном направленииШесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с автобусом «Богдан» на улице Шубиных в Иванове, сообщает управление МВД России по Ивановской области.Утром 30 мая водитель автобуса №20 врезался в автомобиль «Лада Икс Рей», который двигался в попутном направлении. Автомобилем управляла 41-летняя женщина.В результате ДТП 71-летняя женщина с травмой головы была госпитализирована. 21-летняя девушка и 37-летняя женщина получили ушибы. Также в лечебное учреждение доставлены трое детей: восьмилетняя девочка и двое мальчиков 10 и 14 лет. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.