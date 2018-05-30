Инспекторы ГИБДД затронули важные вопросы соблюдения Правил дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели профилактическую встречу с учащимися Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. Полицейские пообщались с ребятами на тему безопасности в летний период. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы затронули важные вопросы соблюдения Правил дорожного движения.Госавтоинспекторы рассказали воспитанникам о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, проинформировали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях и рекомендовали всем ношение световозвращающих элементов на одежде или ручной клади. Отдельной темой беседы стало обсуждение правил использования подростками велотранспорта.На протяжении всей встречи ребята с большим вниманием слушали сотрудников полиции, после чего задавали вопросы.Инспекторы ГИБДД пожелали школьникам быть осторожными и внимательными на дорогах.