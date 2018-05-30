Трагедия произошла в 2 километрах от села Шиладор Сыктывдинского района Республики Коми. Двое подвыпивших мужчин попытались зарядить сотовый телефон от местной ЛЭП, набросив на линию мощностью 10 киловатт алюминиевый неизолированный провод. Один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли в больницу.

Трагедия произошла в 2 километрах от села Шиладор Сыктывдинского района Республики Коми. Двое подвыпивших мужчин попытались зарядить сотовый телефон от местной ЛЭП, набросив на линию мощностью 10 киловатт алюминиевый неизолированный провод. Один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли в больницу, сообщает Komi Energo.В результате инцидента 200 жителей четырех соседних населенных пунктов оказались без электричества. Энергообъект был оснащен предупреждающими знаками об опасности поражения током.Комиэнерго напоминает об опасности самовольного подключения к электрическим сетям. Действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную угрозу.При самовольном подключении к ЛЭП окружающий воздух за доли секунды разогревается до температуры плазмы, 14 тысяч градусов по Цельсию. При такой температуре плавится и испаряется металл. Незащищенный человек, оказавшийся на пути огромного теплового потока, неизбежно получает тяжелейшие ожоги, как правило, не совместимые с жизнью. У выживших глубина некроза тканей влечет ампутацию обожженных конечностей.