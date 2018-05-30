К счастью, никто не пострадал
К счастью, никто не пострадал
В среду, 30 мая, в Костроме сильный ветер повалил 20 деревьев.
Зафиксированы случаи падения на припаркованные автомобили. К счастью, никто не пострадал. В региональном МЧС предупреждали о порывах ветра до 20 метров в секунду.
Сейчас последствия ураганного ветра ликвидируют 9 бригад из МКУ «Чистый город», 2 группы из МКУ «Центр гражданской защиты», рабочие из МУП «Троллейбусное управление», ООО «Энергосервис» и ГорРЭС. В городе работают 45 человек.
Инциденты произошли на улицах Ленина, Задорина, Лагерной, Козуева, Галичской, Рабочем проспекте.