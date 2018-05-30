Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде Соляриса и Рио, но и премиальные спорткары и кроссоверы марки Porsche. Такие автомобили появятся в каршеринге от Яндекса.

Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде "Соляриса" и "Рио", но и премиальные спорткары и кроссоверы марки Porsche. Такие автомобили появятся в каршеринге от "Яндекса".