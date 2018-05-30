Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде Соляриса и Рио, но и премиальные спорткары и кроссоверы марки Porsche. Такие автомобили появятся в каршеринге от Яндекса.
<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-v-moskovskom-karsheringe-poyavyatsya-avtomobili-porsche.html" target="_blank">В московском каршеринге появятся автомобили Porsche</a> - Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде Соляриса и Рио, но и премиальные спорткары и кроссоверы марки Porsche. Такие автомобили появятся в каршеринге от Яндекса.
[url=http://33live.ru/novosti/30-05-2018-v-moskovskom-karsheringe-poyavyatsya-avtomobili-porsche.html]В московском каршеринге появятся автомобили Porsche[/url] - Грядущим летом в Москве можно будет взять в аренду не только привычные бюджетники вроде Соляриса и Рио, но и премиальные спорткары и кроссоверы марки Porsche. Такие автомобили появятся в каршеринге от Яндекса.