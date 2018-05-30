Этим летом мы увидим много крутых голов. И еще
больше – по хештегу #БольшеКрутыхГолов. Он объединит
любителей футбола и стильных стрижек – участников движения возглавляет посол
бренда Юрий Дудь и поддерживает сеть барбершопов Chop-Chop, предоставляя скидку 50 % всем
покупателям шампуней Head&Shoulders;.
Этим летом мы увидим много крутых голов. И еще
больше – по хештегу #БольшеКрутыхГолов. Он объединит
любителей футбола и стильных стрижек – участников движения возглавляет посол
бренда Юрий Дудь и поддерживает сеть барбершопов Chop-Chop, предоставляя скидку 50 % всем
покупателям шампуней Head&Shoulders.
Что отличает многих
знаменитых футболистов и активных болельщиков? Ответ бросается в глаза: смелые
стрижки – от гребня-могавка до выбритых узоров. Они притягивают взгляды к
любому мужчине – не только на стадионе под прицелом прожекторов и телекамер, но
и на вечеринке, на улице или в кафе. А чтобы чувствовать себя уверенно в центре
внимания независимо от того, как далеко зашла фантазия при выборе прически,
нужны красивые волосы, свободные от перхоти, свежие, с легким мужественным
ароматом. Об уходе за волосами и кожей головы позаботятся шампуни из серии Head&Shoulders Men Ultra, о стильной стрижке – барберы из Chop-Chop, а о том, чтобы ее увидели миллионы,
– движение #БольшеКрутыхГолов с Юрием Дудем.
Юрий Дудь начинает игру:
посол Head&Shoulders призывает показать себя
Видеоблогер, журналист и ведущий Юрий Дудь, будучи
послом Head&Shoulders в России, возглавляет
движение #БольшеКрутыхГолов для настоящих мужчин, неравнодушных к футболу. Юрий
Дудь призывает выразить любовь к футболу, сделав смелую стрижку, и +: "Нас ждет огненное лето, и к нему надо
успеть подготовиться. Head&Shoulders Men Ultra идеально заботиться о коже головы, так что
можно смело придумывать и экспериментировать. Присоединяйтесь к движению – жду
ярких и крутых голов!".
Chop-Сhop отдает пас: модная стрижка на 100 % со скидкой 50 %
Стрижку,
которую не стыдно показать всем, сделают барберы из первой в России, а теперь
уже крупной международной сети мужских парикмахерских Chop-Chop – партнера движения #БольшеКрутыхГолов. Здесь предложат специально
разработанный каталог футбольных причесок или воплотят
любую креативную идею. Чтобы получить скидку 50 % на стрижку в барбершопах Chop-Chop по всей России, достаточно купить любой
шампунь Head & Shoulders 400 мл и зарегистрировать код с
упаковки в чат-ботах MenClub в Viber и в сети "ВКонтакте".
Head&Shoulders Men Ultra забивает гол: чистая уверенность и никакой перхоти
Для свободы
самовыражения в прическе нужна свобода от перхоти и дискомфортных ощущений на
коже головы. А также красивые, чистые, приятно пахнущие волосы, придающие
уверенность в себе и своей внешности. Каждый болельщик и просто стильный
мужчина сможет подобрать подходящий шампунь с уникальным активным комплексом ZPT и свежими ароматами из серии Head&Shoulders Men Ultra в специальном "футбольном" дизайне: SPORT FRESH c
добавлением освежающей мяты, OLD SPICE с
нотками сандала.