ТПУ Рязанская может стать крупнейшим в столице, так как объединит несколько линий метро, поезда Московского центрального кольца (МЦК) и пригородного сообщения.

Стало известно, что через некоторое время в Москве появится еще один железнодорожный вокзал. Он будет в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" на юго-востоке российской столицы."Через год-два на Рязанском проспекте откроют две станции метро с общим названием "Нижегородская". Первая станет частью Кожуховской линии, вторая – Большой кольцевой. Здесь же можно будет перейти на Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме того, платформу "Карачарово" Горьковского направления передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом", — заявил по данному поводу мэр Москвы Сергей Собянин.В общем, что ТПУ "Рязанская" может стать крупнейшим в Москве, так как объединит несколько линий метро, поезда Московского центрального кольца (МЦК) и пригородного сообщения. То есть, будет выполнять функции вокзала.