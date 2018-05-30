В программе концерта прозвучали известные классические, джазовые произведения, а также детские песни отечественных и зарубежных композиторов...

Для жителей и гостей столицы состоялся концерт Оркестра полиции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве под руководством главного дирижера капитана внутренней службы Игоря Канурина.Игровой концерт-представление под названием «Музыкальный локомотив» был проведен в преддверии Международного Дня защиты детей. В программе концерта прозвучали известные классические, джазовые произведения, а также детские песни отечественных и зарубежных композиторов.Постоянные зрители, среди которых жители столицы различных возрастов, уже заметили, что год от года растет не только творческий потенциал музыкального коллектива, но и обновляется концертная программа. В этот раз в качестве дирижера выступал клоун Рон Клаксон, который и рассказал юным зрителям о появлении первых музыкальных инструментов и об их использовании в современном мире.Начальник Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко и руководитель творческого музыкально-инструментального коллектива капитан внутренней службы Игорь Канурин поблагодарили своих зрителей за поддержку и теплый прием. В свою очередь юные москвичи и их родители остались очень довольны и с нетерпением будут ждать подобных мероприятий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве