Злоумышленники нелегально проставляли в паспортах и миграционных картах иностранцев оттиски печатей о пересечении ими Государственной границы Российской Федерации...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых подозреваемых в организации незаконной миграции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленники проставляли в паспортах и миграционных картах иностранцев оттиски печатей о пересечении ими Государственной границы Российской Федерации с последующей их постановкой на действительный миграционный учет. Фактического пересечения границы иностранными гражданами не осуществлялось. Двое мужчин и две женщины, уроженцы ближнего зарубежья в возрасте от 21 до 43 лет, были задержаны на территории Московского региона.В ходе обысков по месту проживания одного из подозреваемых были обнаружены и изъяты паспорта граждан ближнего зарубежья с изготовленными миграционными картами и бланками регистраций по месту пребывания, заполненные и пустые бланки различных миграционных документов, ряд печатей и штампов, краска для штампов.По данному факту следствием СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31