Молодые люди приехали в город из Арзамаса

Молодые люди приехали в город из АрзамасаВ Муроме трое парней из Нижегородской области распространяли наркотики.4 марта они приехали в городе из Арзамаса. 17-летний подросток и два его друга-студента разложили на территории гаражно-строительного кооператива 73 закладки. Общий вес наркотической смеси составил 75 граммов.Полицейские задержали курьеров на месте преступления. Они не успели отправить заказчикам фотографии с координатами. За два дня студенты Арзамаского колледжа успели разложить восемьдесят семь «закладок» со смесями в двух городов Нижегородской области и в Муроме.Если юношей признают виновными, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.