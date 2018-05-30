30.05.2018

2018-05-30 13:05:28

В Подмосковье автобус врезался в грузовик

В Подмосковье днем 30 мая произошла крупная авария. Автобус врезался в грузовик в поселке Восточный.



В результате происшествия пострадали пять человек, среди них трое детей. Их доставили в больницу, передает телеканал . Обстоятельства случившегося устанавливаются.