В Подмосковье на Щелковском шоссе КамАЗ врезался в пассажирский рейсовый автобус. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.

В Подмосковье на Щелковском шоссе КамАЗ врезался в пассажирский рейсовый автобус. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель грузовика, который проехал перекресток на красный свет и влетел в автобус, уточнили в пресс-службе Мосгортранса.Очевидец в соцсетях поделился фотографией аварии: "На Щелчке (у Восточного) фура протаранила пассажирский автобус-гармошку. Двоим пострадавшим детям полиция делает перевязку (у одного локоть, а у другого, увы, голова). Автобус перекрыл всю полосу по направлению в Москву".