Японская марка Subaru вернула в российскую линейку седан Legacy последнего поколения, который приехал к нам уже в обновленном виде. Рублевые цены оказались выше конкурентов, но других машин с полным приводом в этом сегменте попросту не найдешь.
<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-v-rossii-startovali-prodazhi-polnoprivodnogo-sedana-subaru.html" target="_blank">В России стартовали продажи полноприводного седана Subaru</a> - Японская марка Subaru вернула в российскую линейку седан Legacy последнего поколения, который приехал к нам уже в обновленном виде. Рублевые цены оказались выше конкурентов, но других машин с полным приводом в этом сегменте попросту не найдешь.
[url=http://33live.ru/novosti/30-05-2018-v-rossii-startovali-prodazhi-polnoprivodnogo-sedana-subaru.html]В России стартовали продажи полноприводного седана Subaru[/url] - Японская марка Subaru вернула в российскую линейку седан Legacy последнего поколения, который приехал к нам уже в обновленном виде. Рублевые цены оказались выше конкурентов, но других машин с полным приводом в этом сегменте попросту не найдешь.