Японская марка Subaru вернула в российскую линейку седан Legacy последнего поколения, который приехал к нам уже в обновленном виде. Рублевые цены оказались выше конкурентов, но других машин с полным приводом в этом сегменте попросту не найдешь.

Японская марка Subaru вернула в российскую линейку седан Legacy последнего поколения, который приехал к нам уже в обновленном виде. Рублевые цены оказались выше конкурентов, но других машин с полным приводом в этом сегменте попросту не найдешь.