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<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-v-ssha-tesla-na-avtopilote-protaranila-policejskij-avtomobil.html" target="_blank">В США Tesla на автопилоте протаранила полицейский автомобиль</a> - Вместе с распространением технологии автопилотирования на Теслах участились и случаи аварий с их участием. На сей раз американский электромобиль врезался в припаркованный полицейский патруль.