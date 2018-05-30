До 500 квадратных метров выросла площадь пожара в Печатниках. Распространению огня способствует сильный ветер. На юго-востоке Москвы горит спрессованный в палеты картон. Палеты макулатуры установлены друг на друга в несколько ярусов. Пожар начинался со ста квадратных метров.

До 500 квадратных метров выросла площадь пожара в Печатниках. Распространению огня способствует сильный ветер. На юго-востоке Москвы горит спрессованный в палеты картон. Палеты макулатуры установлены друг на друга в несколько ярусов. Пожар начинался со ста квадратных метров.К тушению огня приступила авиация. В борьбе с пожаром задействован вертолет Ка-32, сообщает ТАСС. На тушение огня направлен специальный пожарный поезд. Однако распространение огня пока устранить не получается. Угроза перехода огня на двухэтажное здание завода железобетонных изделий сохраняется.Огонь бушует на территории мусоросжигательного завода по адресу Южнопортовая улица, 27. Огонь частично перекинулся на находящийся рядом с открытой площадкой хранения макулатуры ангар. Слышны хлопки. К счастью, пострадавших на пожаре нет.Очевидцы прислали свое видео с места происшествия на сайт "Мобильный репортер":