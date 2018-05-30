17 июня в Adrenaline Stadium пройдет VII Благотворительный танцевальный марафон
Лучшие друзья – формат благотворительности,
который помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе.
17 июня в Adrenaline Stadium пройдет VII Благотворительный танцевальный марафон
"Лучшие друзья" – формат благотворительности,
который помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе.
В этом году организаторами марафона вновь подготовлена интересная программа: с 12.00 до 20.00 гостей ждут мастер-классы от лучших хореографов страны, конкурсы и выступления звезд эстрады – Глюк’oZa, Владимира Левкина ("На-на"), вокальной группы "Пятеро", Ромади Кагита (участницы проекта "Артист" на "Россия-1"), Ива Набиева (победителя шоу "Успех" на СТС) и многих других.
Танцевальный марафон "Лучшие друзья" –
отличный способ весело провести время, избавиться от массы стереотипов и
сделать доброе дело. Марафон – это событие, которое при помощи танцев
объединяет людей с инвалидностью и без. Здесь ребята с особенностями развития
(участники программ фонда "Лучшие друзья") веселятся вместе с гостями и находят
новых друзей. Последние шесть лет событие ежегодно собирает несколько тысяч
человек – неравнодушных, веселых и активных.
На Марафоне гости учатся танцевать под
выступления настоящих звезд эстрады. В течение всего дня популярные хореографы (Евгений
Папунаишвили, Алина Шадрина) ведут мастер-классы по разным танцевальным
стилям, а известные артисты и музыкальные группы исполняют любимые зрителями
песни, общаются и фотографируются с поклонниками.
При этом корпоративные команды
крупнейших бизнес-компаний участвуют в увлекательном танцевальном турнире,
победитель которого получает награду. Параллельно в зале проводятся арт-занятия
и творческие мастерские, а также игры, конкурсы, розыгрыши и активности, которые
ведут популярные ведущие: Дмитрий Хрусталев, Надежда Сысоева, Иван
Чуйков (RU.TV), Константин Михайлов (радио Maximum) и др.