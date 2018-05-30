17 июня в Adrenaline Stadium пройдет VII Благотворительный танцевальный марафон Лучшие друзья – формат благотворительности, который помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе.

17 июня в Adrenaline Stadium пройдет VII Благотворительный танцевальный марафон"Лучшие друзья" – формат благотворительности,который помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе.В этом году организаторами марафона вновь подготовлена интересная программа: с 12.00 до 20.00 гостей ждут мастер-классы от лучших хореографов страны, конкурсы и выступления звезд эстрады – Глюк’oZa, Владимира Левкина ("На-на"), вокальной группы "Пятеро", Ромади Кагита (участницы проекта "Артист" на "Россия-1"), Ива Набиева (победителя шоу "Успех" на СТС) и многих других.Танцевальный марафон "Лучшие друзья" –отличный способ весело провести время, избавиться от массы стереотипов исделать доброе дело. Марафон – это событие, которое при помощи танцевобъединяет людей с инвалидностью и без. Здесь ребята с особенностями развития(участники программ фонда "Лучшие друзья") веселятся вместе с гостями и находятновых друзей. Последние шесть лет событие ежегодно собирает несколько тысяччеловек – неравнодушных, веселых и активных.На Марафоне гости учатся танцевать подвыступления настоящих звезд эстрады. В течение всего дня популярные хореографы (ЕвгенийПапунаишвили, Алина Шадрина) ведут мастер-классы по разным танцевальнымстилям, а известные артисты и музыкальные группы исполняют любимые зрителямипесни, общаются и фотографируются с поклонниками.При этом корпоративные командыкрупнейших бизнес-компаний участвуют в увлекательном танцевальном турнире,победитель которого получает награду. Параллельно в зале проводятся арт-занятияи творческие мастерские, а также игры, конкурсы, розыгрыши и активности, которыеведут популярные ведущие: Дмитрий Хрусталев, Надежда Сысоева, ИванЧуйков (RU.TV), Константин Михайлов (радио Maximum) и др.