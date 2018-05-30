Известный актер Владимир Литвинов сегодня стал гостем программы Бориса Корчевникова Судьба человека. Зрителям актер он знаком по таким сериалам, как Бандитский Петербург, Принц Сибири, Тайная стража. Смертельные игры.

Известный актер Владимир Литвинов сегодня стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Зрителям актер он знаком по таким сериалам, как "Бандитский Петербург", "Тайная стража. Смертельные игры", "Улицы разбитых фонарей".Свою первую главную роль в фильме "Тревога" Литвинов сыграл, когда ему было уже почти 30 лет. Но настоящую славу принесла картина "За все заплачено" — о войне в Афганистане. Этот фильм стал для Литвинова одновременно и большой удачей, и тяжелым испытанием. Пришел на пробы в надежде получить эпизодическую роль, а ему дали главную. А во время съемок едва не лишился жизни. Зрители также знают Литвинова по картинам "Классик" и "Телохранитель".Отца актера не стало, когда ему было 17 лет: юноша возвращался со свидания, а дома ждало горе. Подобное случилось с ним еще раз, когда в автокатастрофе погиб сын: актер в этот время был в Баку.По словам актера, в последнее время он часто размышляет о времени, отпущенному человеку: "Оно – в незримом кошельке у каждого из нас, но никто не знает, кому сколько насыпано, а относимся мы к этому кошельку очень беспечно. Теперь я весьма экономно распоряжаюсь этим богатством и трачу его только на близких мне по душе людей, стараюсь быть скупым".Актер был трижды женат, и всех своих избранниц считает прекрасными женщинами. "Мне всегда нравились женщины с "перцем", я тоже – не "мякиш", так что в браках всегда было напряжение – боевые условия", — так говорит Литвинов о своей личной жизни.В 25 лет он женился на художнице Наталье. После расставания она с детьми уехала в Таллин, и Владимир с ними не виделся. Супруги "оставили друг друга в покое". Приезжал только на похороны сына.Вторая жена — Алла Борисовна — была врачом. Как говорит актер, ругались они в пух и прах, но после ссоры жена могла внезапно прилететь на его гастроли в другой город. Но через несколько лет супруга уехала жить в Германию.Третью жену 29 лет назад встретил в автобусе в Киеве, где снимался в фильме "Хочу сделать признание". Несмотря на разницу почти в 20 лет, они полюбили друг друга и с тех пор идут по жизни вместе. В браке родился сын Арсений и дочка Аксинья."Мальчик у нас непростой, очень эмоциональный, иногда заносит. Аксинья — наш смысл, наше утешение, наше напряжение в некотором смысле, ведь надо ее вырастить. Мне было под 60 лет, когда она родилась", — признается Литвинов.Актер также мечтает наладить доверительные отношения со старшей дочерью — Анной (она стала в Эстонии признанной художницей).Мне бы еще хотелось встретиться со старшей дочкой Анной и познакомиться поближе, ведь по сути мы друг друга не знаем.Актер признается, что до сих пор чувствую свою вину, что не общался с дочерью.Как актер решил для себя проблему славы и узнаваемости? Что ценит в отношениях с поклонниками? Как поддерживает форму, чтобы в 67 лет выглядеть на 40? Как чуть не погиб на съемках и едва не бросил театр? Все ответы — в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".