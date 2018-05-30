Стало известно имя комментатора, который будет работать на финале чемпионата мира – 2018. Решающий матч состоится 15 июля в Москве.

Стало известно имя комментатора, который будет работать на финале чемпионата мира – 2018, им станетВладимир СтогниенкоОб этом он сообщил в своём твиттере.Также он будет работать на игре сборной России с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге, двух матчах 1/8 финала турнира, которые пройдут 30 июня в Казани и 1 июля в Москве, одну из встреч четвертьфинала, 6 июля в Нижнем Новгороде или Казани, и полуфинале в Москве 11 июля.Финал чемпионата мира – 2018, а также остальные матчи турнира с комментариями Стогниенко будет транслировать телеканал Россия-1.Решающий матч состоится 15 июля в Москве.