Перевозчики относятся к идее местных жителей скептически

Перевозчики относятся к идее местных жителей скептическиВо Владимире работники двух торговых центров - «Мегаторга» и «Ашан» - попросили мэрию запустить автобусы по Тракторной улице. Эта инициатива понравилась и местным жителям: тогда сумки с покупками не придется носить от остановки к остановке.Однако перевозчики отнеслись к идее скептически. Они не уверены, что маршрут будет востребован.Сейчас в мэрии изучают финансовую сторону вопроса. Если маршрут будет запущен, придется решить вопрос с выездом с Рокадки на улицу Северную - дороги там в плохом состоянии. А если пустить автобус с Тракторной по промзоне, он будет интересен лишь посетителями «Мегаторга».