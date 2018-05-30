Мужчина открыл в городе три заведения

Мужчина открыл в городе три заведенияВо Владимире владельца нелегальных казино по решению суда оштрафовали на 250 тысяч рублей.Следователи установили, что в феврале прошлого года мужчина арендовал нежилое помещение. В нем он установил 13 игорный автоматов. Также владелец нанял персонал обслуживания заведения.По аналогичной схеме мужчина открыл еще два казино в других районах города. В результате внеплановой проверки полицейские обнаружили заведения и опечатали все залы.Если владелец сейчас не заплатит штраф, то на него заведут уголовное дело.