С водителей собрали долги. Судебные приставы подвели итоги семидневного рейда. С 14 по 23 мая судебные приставы вместе с полицией на транспорте провели акцию Должник. В ходе рейда они останавливали автомобили на дорогах Владимира и области. Водителя пробивали по базам на наличие неуплаченных административных штрафов и транспортного налога. Если у должника висит штраф, ему предлагали оплатить его на месте через специальное приложение или же в установленные сроки.

С водителей собрали долги. Судебные приставы подвели итоги семидневного рейда. С 14 по 23 мая судебные приставы вместе с полицией на транспорте провели акцию "Должник". В ходе рейда они останавливали автомобили на дорогах Владимира и области. Водителя "пробивали" по базам на наличие неуплаченных административных штрафов и транспортного налога. Если у должника "висит" штраф, ему предлагали оплатить его на месте через специальное приложение или же в установленные сроки. Всего за 7 дней судебные приставы "закрыли" больше двух с половиной тысяч исполнительных производств и взыскали с должников почти 3 миллиона рублей. Аналогичный рейд пройдёт в конце ноября, так что у неплательщиков есть время расплатиться по счетам. Ведь в случае не уплаты, к примеру, транспортного налога, вы рискуете остаться без колёс - приставы могут арестовать ваш автомобиль.