Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Президентский указ подписан сегодня.
Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Президентский указ подписан сегодня.
Василию Орлову 43 года. Родился в Благовещенске и хорошо известен амурчанам. Окончил БГПУ, позже — МГИМО. С 2008-го по 2010-й годы работал заместителем мэра областной столицы, в 2012-м перешел в амурское правительство и стал сначала заместителем, а потом министром экономического развития региона. В этой должности Василий Александрович трудился до сентября 2015-го. После чего ушел в газохимический холдинг "Сибур", где и работал вплоть до назначения врио губернатора Амурской области.
Напомним, выборы главы региона должны пройти в ближайший единый день голосования — 9 сентября. Решение о назначении этой процедуры ожидается 9 июня на внеочередной сессии Законодательного собрания.