Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Президентский указ подписан сегодня.

Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Президентский указ подписан сегодня.Василию Орлову 43 года. Родился в Благовещенске и хорошо известен амурчанам. Окончил БГПУ, позже — МГИМО. С 2008-го по 2010-й годы работал заместителем мэра областной столицы, в 2012-м перешел в амурское правительство и стал сначала заместителем, а потом министром экономического развития региона. В этой должности Василий Александрович трудился до сентября 2015-го. После чего ушел в газохимический холдинг "Сибур", где и работал вплоть до назначения врио губернатора Амурской области.Напомним, выборы главы региона должны пройти в ближайший единый день голосования — 9 сентября. Решение о назначении этой процедуры ожидается 9 июня на внеочередной сессии Законодательного собрания.