Готовятся в чемпионату. Город начали украшать к главному спортивному событию года. Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу и в нашем городе уже готовятся к приезду большого числа болельщиков и туристов. Пока одни специалисты думают над культурно-развлекательной программой, другие - украшают и создают атмосферу праздника. Как преображается Владимир? Увидела Валентина Мартынова.

Готовятся в чемпионату. Город начали украшать к главному спортивному событию года. Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу и в нашем городе уже готовятся к приезду большого числа болельщиков и туристов. Пока одни специалисты думают над культурно-развлекательной программой, другие - украшают и создают атмосферу праздника. Как преображается Владимир? Увидела Валентина Мартынова.