ВТБ снизил базовые ставки по кредитам на подержанные автомобили в дилерских центрах в среднем на 2 п.п. Теперь кредит можно оформить от 10,9% годовых. Специальные условия позволяют клиенту ..

ВТБ снизил базовые ставки по кредитам на подержанные автомобили в дилерских центрах в среднем на 2 п.п. Теперь кредит можно оформить от 10,9% годовых.Специальные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в дилерских центрах и по минимальным ставкам: в рамках программы «Автолайт» кредит доступен от 10,9% годовых, в рамках программы «Автоэкспресс» – от 11,9% (с учетом дисконтов в размере 2 п.п. и 3 п.п. при добровольном оформлении страхования жизни и страховании ТС на полный срок кредита соответственно).В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости иностранного, 30% - отечественного транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент оформления кредита: 10 лет для иностранных автомобилей, 4 года - для отечественных (Lada и УАЗ).По итогам четырех месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 21,7 млрд рублей, увеличившись на 25% по сравнению с январем-апрелем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за четыре месяца 2018 г. превысил 100 млрд рублей.