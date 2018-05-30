В первом квартале

В первом кварталеВ первом квартале 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала 230 тысяч полисов страхования недвижимости (квартира и дом), что соответствует уровню прошлого года.Наибольшим спросом пользовался продукт «Привет, сосед!», который позволяет компенсировать расходы на ремонт и возместить убытки соседям при заливе квартиры, восполнить стоимость новой техники или имущества в случае грабежа, а также покрыть ущерб после пожара или другого страхового случая. Доля продаж этого продукта составила 60%. Порядка 35% продаж пришлось на страхование недвижимости при ипотеке.Сергей Конкин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Наше жилье подвержено различным рискам. Наступление неприятных событий может привести к крупным финансовым затратам, тем самым серьезно ударив по семейному бюджету. Наличие страховки обеспечивает финансовой защитой в случае неприятных жизненных ситуаций. Поэтому страхование недвижимости – один из наиболее востребованных продуктов среди частных лиц».