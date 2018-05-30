В первом квартале 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала 182,6 тысячи страховых медицинских полисов. Это в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого ..

В первом квартале 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала 182,6 тысячи страховых медицинских полисов. Это в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Наибольшее количество продаж пришлось на продукты, покрывающие риск по онкологии («Управляй здоровьем», «Могу все+»), – 44% от общих продаж. Также популярностью пользовались полисы с телемедициной («Ваш личный врач») и полис «Отличная поликлиника», который позволяет получать качественную медицинскую помощь в ведущих поликлиниках страны. Доля таких продуктов составила 22% и 15% соответственно.Положительное влияние на общую динамику продаж также оказала программа «МедСоветник», которая была запущена в марте. Продукт представляет собой навигатор по системе здравоохранения, который включает услуги по подбору клиники и врача в соответствии с профилем заболевания, помощь в организации лечения, охрану прав пациентов и консультации по вопросам медицинского обслуживания. На данный момент полис уже приобрели более 5 тысяч клиентов.Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «С каждым годом мы отмечаем растущую популярность на продукты медицинского страхования. Мы стараемся максимально быстро реагировать на спрос со стороны клиентов, а также следим за актуальными тенденциями в сфере здравоохранения - как в России, так и за рубежом. И нашу линейку продуктов для защиты здоровья мы создаем таким образом, чтобы максимально закрыть потребности граждан в получении качественной медицинской помощи. Их можно использовать по отдельности, комбинировать между собой или в качестве дополнения к полисам обязательного медицинского страхования».