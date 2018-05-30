При этом структура вторичного рынка осталась без существенных изменений.

За прошедшие 5 месяцев с начала 2018 года рынок вторичной жилой недвижимости Московского региона претерпел существенные изменения с точки зрения объема предложения. В то же время стоимость жилья оставалась стабильной."На вторичном рынке жилой недвижимости выделяется общая для обоих регионов тенденция: уменьшение объема предложения квартир, выставленных на продажу. Причем, сравнивая показатели мая и января 2018 года, и в Москве, и в Подмосковье объем предложения снизился на 18%. В результате соотношение объемов предложения Москвы и МО по сравнению с началом года практически не изменилось", — говорит генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.В настоящее время количество квартир в продаже на территории Москвы превышает объем предложения Подмосковья на 41%. В то же время разрыв в объеме предложения между регионами сократился с 10000 до 8000 квартир.За первые пять месяцев 2018 года в разрезе по классам жилья объем предложения в массовом сегменте в границах Старой Москвы снизился на 20 %, в Московской области - на18%. При этом структура вторичного рынка в обоих регионах осталась без существенных изменений.