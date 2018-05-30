Выпускники Москвы и Подмосковья 30 мая сдавали первый обязательный госэкзамен - по математике базового уровня. В этом году в правила проведения ЕГЭ внесены изменения, чтобы не дать шансов нерадивым ученикам. Кстати, для аттестата достаточно получить тройку. С каким настроением школьники подошли к испытанию?

Выпускники Москвы и Подмосковья 30 мая сдавали первый обязательный госэкзамен — по математике базового уровня. В этом году в правила проведения ЕГЭ внесены изменения, чтобы не дать шансов нерадивым ученикам. Кстати, для аттестата достаточно получить "тройку". С каким настроением школьники подошли к испытанию?Новшество этого года: впервые задания и бланки ответов по ЕГЭ распечатываются прямо в аудитории на глазах у учеников. Материалы для экзамена в школы привезли на зашифрованных дисках.Прежде чем попасть на экзамен, школьник должен сдать сумку, телефон, пройти регистрацию и контроль металлоискателями. С собой можно иметь только паспорт, ручку и, по желанию, бутылку воды.Если школьник попытается списать, с экзамена его удалят, результаты не засчитают. Кроме строгих наблюдателей за происходящим в аудитории следят камеры."Даже если в момент экзамена кто-то воспользовался мобильным телефоном или шпаргалкой, мы об этом узнаем после завершения экзамена. И все равно результаты, к сожалению, будут аннулированы", — говорит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.Первый обязательный экзамен в этом году — базовая математика. Задания той же сложности и направленности, что и в прошлом году, то же минимальное количество баллов. Школьники, кажется, совсем не переживают.— Боевой настрой, готовились, база, так что будет несложно.— Настрой хороший, сегодня же сдаем базу, а не профиль! Рассчитываем по максимуму выполнить все поставленные задачи.В пятницу выпускников ожидает еще и экзамен по профильной математике — он только для тех, кому предмет понадобится при поступлении в вуз."Математика нужна каждому, в наш цифровой мир математика нужна во всех профессиях, и именно поэтому у нас два экзамена", — говорит руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко.На 20 заданий отведено три часа. Результаты экзамена станут известны не позднее 15 июля.