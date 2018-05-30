В ближнем Подмосковье зданий, которые выше 30 этажей, ничтожно мало. Но те, которые есть, пользуются популярностью у покупателей.

Так уж получилось, что высотная застройка в ближнем Подмосковье пока еще остается в дефиците. В ничтожно малом количестве проектов есть корпуса, которые имеют высотность более 30 этажей. А уж если высота более 40 этажей, то это прямо исключительный случай.Вот, как на данный момент выглядит первая пятерка рейтинга подмосковных проектов с высотной застройкой по версии компании "БЕСТ-Новострой".№1 рейтинга — АРТЗастройщик — "Крост"Класс здания — бизнесЭтажность — 45Минимальный бюджет покупки — 6,176 млн рублейНесмотря на высокий ценник, данный комплекс пользуется популярностью. А наиболее дорогие квартиры сосредоточены как раз на верхних этажах комплекса, откуда открывается хороший вид.№2 рейтинга — "Маяк" (Химки)Застройщик — "Маяк"Класс здания — бизнесЭтажность здания — 41Минимальный бюджет покупки — 4,498 млн рублейЭто самое высокое здание в Химках, и продажи в нем идут очень активно. Главный плюс — неплохая экология района, где располагается дом, и хорошая транспортная доступность.№3 рейтинга — "Митино Парк"Застройщик — ПИККласс здания — комфортЭтажность — 34Минимальный бюджет покупки — 2,976 млн рублейДанный ЖК демократичен по цене, материалы, которые используются при отделке, экологичны и не очень дороги. Именно этим и можно обусловить популярность данного комплекса.№4 рейтинга — Квартал ТетрисЗастройщик — "Садовое кольцо"Класс здания — комфортЭтажность — 33Минимальный бюджет покупки — 1,873 млн. рублейГлавный аргумент при покупке — это невысокая цена. И, конечно же, привлекательный вид самого здания. Все-таки, 33 этажа и очень неплохие видовые характеристики.№5 рейтинга — Оранж ПаркЗастройщик — ПИККласс здания — КомфортЭтажность — 31Минимальный бюджет покупки — 8,448 млн. рублейДва главных плюса ЖК — близость станции московского метрополитена и всего лишь 3,5 километра до МКАД на автомобиле. Так что продажи идут довольно активно.