В ближнем Подмосковье зданий, которые выше 30 этажей, ничтожно мало. Но те, которые есть, пользуются популярностью у покупателей.
Так уж получилось, что высотная застройка в ближнем Подмосковье пока еще остается в дефиците. В ничтожно малом количестве проектов есть корпуса, которые имеют высотность более 30 этажей. А уж если высота более 40 этажей, то это прямо исключительный случай.
Вот, как на данный момент выглядит первая пятерка рейтинга подмосковных проектов с высотной застройкой по версии компании "БЕСТ-Новострой".
№1 рейтинга — АРТ
Застройщик — "Крост"
Класс здания — бизнес
Этажность — 45
Минимальный бюджет покупки — 6,176 млн рублей
Несмотря на высокий ценник, данный комплекс пользуется популярностью. А наиболее дорогие квартиры сосредоточены как раз на верхних этажах комплекса, откуда открывается хороший вид.
№2 рейтинга — "Маяк" (Химки)
Застройщик — "Маяк"
Класс здания — бизнес
Этажность здания — 41
Минимальный бюджет покупки — 4,498 млн рублей
Это самое высокое здание в Химках, и продажи в нем идут очень активно. Главный плюс — неплохая экология района, где располагается дом, и хорошая транспортная доступность.
№3 рейтинга — "Митино Парк"
Застройщик — ПИК
Класс здания — комфорт
Этажность — 34
Минимальный бюджет покупки — 2,976 млн рублей
Данный ЖК демократичен по цене, материалы, которые используются при отделке, экологичны и не очень дороги. Именно этим и можно обусловить популярность данного комплекса.
№4 рейтинга — Квартал Тетрис
Застройщик — "Садовое кольцо"
Класс здания — комфорт
Этажность — 33
Минимальный бюджет покупки — 1,873 млн. рублей
Главный аргумент при покупке — это невысокая цена. И, конечно же, привлекательный вид самого здания. Все-таки, 33 этажа и очень неплохие видовые характеристики.
№5 рейтинга — Оранж Парк
Застройщик — ПИК
Класс здания — Комфорт
Этажность — 31
Минимальный бюджет покупки — 8,448 млн. рублей
Два главных плюса ЖК — близость станции московского метрополитена и всего лишь 3,5 километра до МКАД на автомобиле. Так что продажи идут довольно активно.