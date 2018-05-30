Александр Боровой арестован до 24 июля. Решение об аресте принял Преображенский суд Москвы. Боровой на востоке Москвы захватил своих соседей по квартире в заложники. В суде он заявил, что о содеянном не жалеет.

Александр Боровой арестован до 24 июля. Решение об аресте принял Преображенский суд Москвы. Боровой на востоке Москвы захватил своих соседей по квартире в заложники. В суде он заявил, что о содеянном не жалеет."Мне легко на душе. Я защитил себя от черных риелторов. Никто больше мне не помог", — сказал он, добавив, что не раз обращался в полицию с просьбами о помощи.Свою вину по статьям 105 ("Убийство") и 206 ("Захват заложников") Уголовного кодекса России он признал полностью, сообщает ТАСС. "Александру создали невыносимые условия", — настаивает его адвокат Сергей Елисеев.Речь идет о деятельности "профессиональных соседей". Купив маленькую долю в квартире, черные риелторы заселяют в нее "специалистов" по созданию невыносимых условий жизни. Расчет прост: либо жертва по дешевке продает свою квартиру черным риелторам, либо, наоборот, втридорога выкупает у своих мучителей долю.57-летний художник Александр Боровой по восемь раз в год жаловался на своих соседей. Они разобрали кухню, чтобы ему негде было готовить себе еду, а когда он приспособился пользоваться в комнате электроплиткой, то убрали все розетки.Впрочем, начальник управления информации и общественных связей московского главка МВД Юрий Титов заявил, что факты обращения Борового в полицию документально не подтверждаются, а доля в его квартире была продана без нарушения действующего законодательства.Вечером 24 мая вооруженный ружьем Александр Боровой под воздействием алкоголя взял в заложники своих соседей по квартире в доме на улице Молостовых – мужчину, ребенка и женщину. Угрожая применением оружия, он насильно удерживал проживавшую в одной из комнат квартиры семью. Когда прибывшая полиция предприняла попытку освободить заложников, то Боровой выстрелил в своего соседа, а затем попытался наложить на себя руки. С телесными повреждениями он был госпитализирован в реанимацию. Женщина с ребенком были освобождены. От огнестрельного ранения взятый в заложники мужчина скончался.Ружье Александр Боровой, также как и его соседи долю в квартире, приобрел законно еще в 1991 году. Применить оружие он решил, как заявил в суде, чтобы наказать тех, кто его обидел.