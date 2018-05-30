Зрители бурно обсуждают скандальный выпуск передачи Андрея Малахова Прямой эфир. Особенно не оставила никого равнодушным Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова.

Зрители бурно обсуждают скандальный выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Особенно не оставила никого равнодушным Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова.Очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен семье актрисы Марии Шукшиной. В частности, жительница Барнаула 19-летняя Фрейя Зильбер уверяет, что родила от сына артистки Макара. Теперь девушка, чье тело украшает множество татуировок, намерена добиться алиментов от незадачливого парня.Отметим, что Фрейю многие поддержали, в том числе и сестра Марии Шукшиной Ольга. А вот сама артистка в телефонном разговоре. который велся специально для шоу по громкой связи, упрекнула Фрейю в излишней показушности и работе на камеру. Впрочем, разговор завершился более-менее благополучно – женщины договорились сделать ДНК-тест.На протяжении всего шоу кипели нешуточные страсти, однако когда в студии появилась Александра Холошилова, единокровная сестра Александра Стриженова, градус просто зашкалил. Девушка, едва появившись перед камерами, попросила у всех прощения и обозвала Фрейю тварью."Просто тварь, которая оболгала Машу и сидит сейчас здесь белая-пушистая. Я ей звоню, она берет трубку, я ей пишу в инстаграм, она мне отвечает. Сестры сидят, которые за счет нее хотят получить какую-то славу, замолчите! Сядьте по своим домам и не трогайте эту семью! Ты уже реально достала всех! Мне Маша говорит, что ты уже у нее в печенках сидишь! если бы ты не хотела бравировать этим ребенком, фотографируешь, таскаешь туда-сюда – что это?! Ты мать!" – пристыдила 19-летнюю девушку Холошилова. которую. к слову, сам Малахов назвал Стриженовой.Фрейя ответила, что ей не нужна слава. По словам девушки. она хочет лишь расставить все точки над i и получить алименты. От этих слов Александра взвилась до потолка и начала материться. "Тебе не нужен отце для ребенка, выдра, ***! Тебе не нужен отец! тебе бабки нужны! Должен быть папа у ребенка! Ребята, если она такая правильная, она должна бороться за то, чтобы у ее ребенка был отец", – заключила Александра.Зрители в студии отреагировали на крики гостьи. Одни попросили ее успокоиться, а другие обратили внимание на ее внешний вид. Александру, пришедшую на шоу в юбке и с расстегнутой до пупка блузке, попросили привести себя в прядок, однако та не обратила на внушение внимания. Более того, женщина пригрозила Фрейе обнародованием некоторых данных о ней и ее ребенке, если та снимется еще в каком-нибудь шоу."У меня сейчас трясутся руки от того, что эта женщина ни капли, ни одного чувства и эмоции к нему не испытывает, а просто его везде таскает только для того, чтобы заработать бабки. Я тебе обещаю, что я тебя зарою этой информацией!" – заявила скандальная родственница Александра Стриженова.В комментариях к передаче зрители высказали свое мнение. В первую очередь они обругали самого Макара, сына Марии Шукшиной, который не нашел в себе сил прийти на передачу. Досталось и самой Александре Холошиловой. "Стриженову" уберите. Портит выпуски﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Жирная Стриженова типичная овуляха яжемать, которая не одупляет о чем речь идет, орет хрень какую-то", "точно неадекватная Стриженова, пришла заступаться-устроила "колхоз"﻿, "С каких цепей сорвалось это страшное существо с фамилией Стриженова?﻿", "Мне жаль малыша. Шутка Фрейи на набережной была странной. И шутка ли? Макарка – скрывающийся папаша. Фрейя – непонятная и ошибок кучу сама понаделала. Какая она мать? Неясно. Таскает младенца по всяким местам , головка висит. Ощущение , что она мало знает о материнстве. Ну хорошо , если фальшивое ощущение. Хотя , судя , по ее прошлому , ничего хорошего. Девушку нужно больше контролировать со стороны. Ну и Макарку этого найти. Зря зациклились на Марии и Лидии– это даст повод всем мужикам думать , что мамы и бабушки ДОЛЖНЫ растить их отпрысков и содержать экс-подружек. Макара – к ответу. Пусть с Фрейей вместе за ум берутся", – высказались зрители.