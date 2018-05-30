Игорь Крутой и его жена Ольга откровенно рассказали о своей семейной жизни. Супруги не скрывают, что прошли разные периоды, но смогли приноровиться друг к другу.

Игорь Крутой и его жена Ольга откровенно рассказали о своей семейной жизни. Супруги не скрывают, что прошли разные периоды, но смогли приноровиться друг к другу.Известный продюсер и композитор Игорь Крутой и его супруга Ольга вместе уже 22 года. "Встретились уже в сознательном возрасте, и я во многом прислушивался к ней: какой образ жизни вести, как питаться, одеваться, к взглядам на те или иные вещи. Даже если она не акцентировала внимания, на автомате воспринимал. Для меня и сейчас важно ее мнение. Семейная жизнь – это движение навстречу друг другу", – убежден Игорь Крутой.Немаловажно и то, что у обоих за плечами опыт первых браков. "Мы встретились и поженились не в 17 лет, а пройдя свои первые семьи и получив жизненный опыт, в чем-то было сложно наступать на себя, но как-то приноровились, прижились", – высказал свое мнение продюсер.В процессе совместной жизни супруги повлияли друг на друга. Так, Ольга приучила Игоря заниматься спортом. "Раньше Оля на этом настаивала, сейчас она порой противится, говорит: "Хватит уже, ты уже бледный, зачем измываешься над собой? Помнишь, что тебе не 18?" Но хочется быть в форме. С одной стороны – дети, с другой – жена молодая, с третьей – я выхожу на сцену, снимаюсь на телевидении, не могу позволить себе распуститься, отрастить пузо", – заявил Крутой. Теперь продюсер, несмотря на то, где находится, старается уделять время спорту, например, бегает по утрам.Однако все в меру. От некоторых нагрузок Крутой отказывается. "Ездили недавно во Францию в Куршавель с Сашей и с Игорем, мы с ней катались, дочка даже на доске пробовала, а он не стал. Говорил: мои планы расписаны на два года вперед, не имею права выбыть из строя", – рассказала Ольга Крутая.