Расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве только началось, а кое-кто уже назначил виновных. В западных СМИ творится настоящая истерия: тамошние журналисты вспоминают, что убитый был яростным критиком российской политики, делая недвусмысленный намек, что за преступлением может стоять Москва.

Расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве только началось, а кое-кто уже назначил виновных. Взападных СМИ творится настоящая истерия: тамошние журналисты вспоминают, чтоубитый был яростным критиком российской политики, делая недвусмысленный намек,что за преступлением может стоять Москва.Так, влиятельное американское издание The New York Timesотмечает, что Бабченко покинул Россию в 2017 году и перебрался на Украину из-заугроз в свой адрес. По словам авторов, угрозы были "настолько личные ипугающие", что журналист был вынужден спешно спасаться бегством.Агентство Reuters отмечает, что Бабченко резко критиковалкак внутреннюю, так и внешнюю политику Москвы, в том числе на украинскомнаправлении и в Сирии. При этом западные журналисты напоминают, что ранее наУкраине были убиты и другие критики России: бывший депутат Денис Вороненков,участница событий на майдане Амина Окуева.Отличились и британские СМИ. Так, The Guardian фактическиодин в один повторяет заявления украинской стороны, утверждая, что убийствоБабченко связано с его профессиональной деятельности. Как и The New York Times,британское издание отмечает, что журналист был вынужден покинуть Россию послепоступавших в его адрес угроз.Колумнисты издания сообщают, что Бабченко много критиковалпрезидента России Владимира Путина. Другие отмечают, что Киев стал прибежищемдля "самых рьяных противников Москвы", а также местом резонансныхзаказных убийств.Напомним, Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Убийцаподжидал его в подъезде дома. По одним данным, журналист скончался на месте оттрех выстрелов в спину, по другим – он умер по пути в больницу. Расследованиепродолжается.Бабченко был известен своей резкой антироссийской позицией.На своей странице в Facebook он зачастую оставлял едкие и глумливыекомментарии. Так, после крушения самолета Ту-154 в декабре 2016 года Бабченкозаявил, что нисколько не сожалеет о погибших артистах, которые летели в Сириювыступать перед российскими военнослужащими, чтобы тем "лучшебомбилось". Родным и близким погибших выразить слова соболезнования онотказался.Иногда Бабченко предавался размышлениями о будущем. "Яобязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце", – писал онв августе прошлого года. Далее представлял, как едет в танке "Абрамс"по Тверской улице под флагом НАТО. "А благодарные россияне, забыв проКрым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарнойтушенки", – добавлял журналист.