Расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве только началось, а кое-кто уже назначил виновных. В
западных СМИ творится настоящая истерия: тамошние журналисты вспоминают, что
убитый был яростным критиком российской политики, делая недвусмысленный намек,
что за преступлением может стоять Москва.
Расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве только началось, а кое-кто уже назначил виновных. В
западных СМИ творится настоящая истерия: тамошние журналисты вспоминают, что
убитый был яростным критиком российской политики, делая недвусмысленный намек,
что за преступлением может стоять Москва.
Так, влиятельное американское издание The New York Times
отмечает, что Бабченко покинул Россию в 2017 году и перебрался на Украину из-за
угроз в свой адрес. По словам авторов, угрозы были "настолько личные и
пугающие", что журналист был вынужден спешно спасаться бегством.
Агентство Reuters отмечает, что Бабченко резко критиковал
как внутреннюю, так и внешнюю политику Москвы, в том числе на украинском
направлении и в Сирии. При этом западные журналисты напоминают, что ранее на
Украине были убиты и другие критики России: бывший депутат Денис Вороненков,
участница событий на майдане Амина Окуева.
Отличились и британские СМИ. Так, The Guardian фактически
один в один повторяет заявления украинской стороны, утверждая, что убийство
Бабченко связано с его профессиональной деятельности. Как и The New York Times,
британское издание отмечает, что журналист был вынужден покинуть Россию после
поступавших в его адрес угроз.
Колумнисты издания сообщают, что Бабченко много критиковал
президента России Владимира Путина. Другие отмечают, что Киев стал прибежищем
для "самых рьяных противников Москвы", а также местом резонансных
заказных убийств.
Напомним, Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Убийца
поджидал его в подъезде дома. По одним данным, журналист скончался на месте от
трех выстрелов в спину, по другим – он умер по пути в больницу. Расследование
продолжается.
Бабченко был известен своей резкой антироссийской позицией.
На своей странице в Facebook он зачастую оставлял едкие и глумливые
комментарии. Так, после крушения самолета Ту-154 в декабре 2016 года Бабченко
заявил, что нисколько не сожалеет о погибших артистах, которые летели в Сирию
выступать перед российскими военнослужащими, чтобы тем "лучше
бомбилось". Родным и близким погибших выразить слова соболезнования он
отказался.
Иногда Бабченко предавался размышлениями о будущем. "Я
обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце", – писал он
в августе прошлого года. Далее представлял, как едет в танке "Абрамс"
по Тверской улице под флагом НАТО. "А благодарные россияне, забыв про
Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной
тушенки", – добавлял журналист.