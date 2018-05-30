Обрушившийся на столицу Татарстана ураган оставил без кровли множество домов - порывы ветра с легкостью отправляли в полет крыши и деревянные перекрытия. Ставшие свидетелями разгула стихии жители Казани с риском для жизни сняли на видео буйство природы.

Обрушившийся на столицу Татарстана ураган оставил без кровли множество домов — порывы ветра с легкостью отправляли "в полет" крыши и деревянные перекрытия. Ставшие свидетелями разгула стихии жители Казани с риском для жизни сняли на видео буйство природы.Штормовое предупреждение было объявлено заранее, но столь мощного удара мало к то ожидал. Около двух часов дня начался ливень, затопивший несколько улиц, а вслед за ним Казань принялся терзать сильнейший ветер.Первыми начали падать деревья и рекламные щиты, затем напора не выдержали крыши домов и заведений — на кадрах видно, как сорванная кровля разлетается по сторонам и приземляется на автомобили.О пострадавших ничего не сообщается, известно только, что часть районов столицы Татарстана, Зеленодольска и близлежащих поселков остались без света.