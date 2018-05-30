В подмосковном Домодедове никак не могут снести заброшенные дома, ставшие рассадниками криминала. Вести уже рассказывали о проблеме, возникшей около года назад. В пустующих квартирах обитают наркоманы и бездомные, десятки раз там случались пожары. Есть ли надежда, что порядок наведут в скором будущем?

В подмосковном Домодедове никак не могут снести заброшенные дома, ставшие рассадниками криминала. "Вести" уже рассказывали о проблеме, возникшей около года назад. В пустующих квартирах обитают наркоманы и бездомные, десятки раз там случались пожары. Есть ли надежда, что порядок наведут в скором будущем?— Выехали жители — заехали бомжи. Вот эта ситуация творится уже год. Вы нас тоже поймите — мы страдаем от этого всего!Местные жители жалуются: двухэтажный дом напротив превратился в притон. Здание притягивает к себе не только бездомных и наркоманов: по вечерам здесь собираются подростки. Школьники, сами того не понимая, подвергают себя опасности: в любую минуту может обвалиться крыша. Повсюду валяются шприцы.— Нам страшно детей отпускать здесь гулять после восьми вечера.— Было нападение с ножом на ребенка в прошлом году, полиция приехала, но так и не поймали преступника.— Детей действительно тянет, куда не надо. Не дай Бог, что случится, кто будет отвечать за это? Они со школы идут — сколько раз выходила, сколько раз ругалась!Три аварийных дома расселили еще прошлой весной, но снос сильно затянулся. Здания огородили непрочным забором из сетки. Квартиры облюбовали бродяги. Жильцы соседнего дома насчитали более 20 пожаров, которые возникли по вине бездомных. Полиция на многочисленные вызовы уже не реагирует.Последних жильцов выселили из дома около года назад, и все это время здание пустовало. Заброшенный дом стал популярным местом у бездомных и наркоманов. И только сегодня, с приездом съемочной группы, застройщик приступил к демонтажу кровли.Единственное, о чем просят местные жители — как можно скорее снести дома. Но застройщик объясняет: раньше этого сделать не могли. Передачу земельного участка под дальнейшее строительство юридически оформили всего месяц назад."Основной вопрос, который существовал, — это земельный вопрос, который решается, к сожалению, не так быстро, как мы бы хотели. Оформление земельного участка администрация закончила где-то только в конце апреля", — говорит пресс-секретарь главы городского округа Домодедово Наталья Сафоник."Это все идет согласование. Это все не так просто. Совещания, службы — это все производственные вопросы, которые требуют какого-то временного промежутка. Тем не менее, эта работа идет, она близится к завершению", — объясняет заместитель генерального директора компании-застройщика Елена Пащенко.Дом отключили от водоснабжения, электро- и теплосетей. Сносу мешает газопровод."Все коммуникации отключили, кроме газа. Газ отключим — будем сносить. Но еще не забывайте такой момент: мы можем приступить к сносу формально только тогда, когда последний житель будет прописан по другому месту", — говорит главный инженер компании-застройщика Василий Вандышев.Директор компании пообещал решить все вопросы в ближайшее время. Дома снесут к середине июня.