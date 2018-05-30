Экс-директор организации, специализирующейся на технической инвентаризации недвижимого имущества, в результате незаконных сделок завладела денежными средствами в сумме около 180 тысяч рублей.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждены два уголовных дела в отношении 55-летней жительницы города Муром.Экс-директор организации, специализирующейся на технической инвентаризации недвижимого имущества, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая, в 2015-2016 годах являясь директором вышеуказанной организации, от лица другой, подконтрольной ей фирмы, заключила с главами двух районных администраций договоры на оказание услуг о выполнении технической документации на ряд объектов недвижимости, расположенных на территории Муромского района. Имея в распоряжении организации, где подозреваемая являлась директором, ранее выполненные данной организацией технические документы на коммуникационные сети под указанными объектами, подозреваемая внесла в них несоответствующие действительности сведения и передала их заказчику по акту приема-передачи, как технические паспорта, выполненные по договору. Фактически работа по выполнению технической документации на объекты не проводилась.Таким образом фигурантка незаконно завладела и распорядилась по своему усмотрению денежными средствами в общей сумме около 180 000 рублей, перечисленными по договорам на счет подконтрольной ей фирмы.В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.Санкция ст. 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.