Она полоснула мужчину ножом по руке

Она полоснула мужчину ножом по рукеЖительница Нерехты угрожала, что отрежет своему знакомому голову за упрек в чрезмерной любви к алкоголю.Инцидент произошел в прошлым летом в одном из домов на улице Никитская. Женщина и её приятель устроили совместное застолье. В какой-то момент мужчина сделал замечание, что его спутница слишком много пьет.В ответ женщина достала нож и сказала, что отрежет ему голову и будет играть ей в футбол. После она полоснула знакомого по руке.По решению суда за угрозу убийством 34-летняя женщина проведет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.