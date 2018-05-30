Видео и фотографии с места убийства российского журналиста
Аркадия Бабченко появляются в сети. По одной из версий, смерть корреспондента -
на совести украинских националистов. Тем не менее, политики в Киеве продолжают
кричать о причастности к преступлению России.
Видео и фотографии с места убийства российского журналиста
Аркадия Бабченко появляются в сети. По одной из версий, смерть корреспондента -
на совести украинских националистов. Тем не менее, политики в Киеве продолжают
кричать о причастности к преступлению России.
Видео запечатлело момент, когда сотрудники
правоохранительных органов прибыли на место преступления. Тело Бабченко
обнаружила жена журналиста.
Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в Киеве. Неизвестный
несколько раз выстрелил ему в спину. Уже составлен фоторобот подозреваемого.
Бабченко уехал в Киев в августе 2017 года. Наибольшую
известность он получил своими антироссийскими постами в соцсетях. По мнению
экспертов, убийство Бабченко может быть провокацией СБУ против России, передает
РИА ФАН.
Как стало известно, полиция прибыла в дом на
Никольско-Слободской улице, где проживал Аркадий Бабченко, еще до убийства.
Стражи порядка искали какие-то видео с камер наблюдения. Свои действия
правоохранительные органы комментировать отказались.
Бабченко – не первый российский гражданин, убитый в Киеве.
За последние несколько лет в украинской столице были убиты журналист Павел
Шеремет, а также экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков. Киев и в этот
раз, по традиции, начал "расследование" с обвинений в адрес
российских спецслужб. Мотивы преступления, по мнению полиции, кроются в профессиональной деятельности и гражданской позиции жертвы. Но есть опасения, что, по старой привычке, следствие так и
не доведет дело до конца.