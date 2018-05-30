Видео и фотографии с места убийства российского журналиста Аркадия Бабченко появляются в сети. По одной из версий, смерть корреспондента - на совести украинских националистов. Тем не менее, политики в Киеве продолжают кричать о причастности к преступлению России.

Видео и фотографии с места убийства российского журналистаАркадия Бабченко появляются в сети. По одной из версий, смерть корреспондента -на совести украинских националистов. Тем не менее, политики в Киеве продолжаюткричать о причастности к преступлению России.Видео запечатлело момент, когда сотрудникиправоохранительных органов прибыли на место преступления. Тело Бабченкообнаружила жена журналиста.Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в Киеве. Неизвестныйнесколько раз выстрелил ему в спину. Уже составлен фоторобот подозреваемого.Бабченко уехал в Киев в августе 2017 года. Наибольшуюизвестность он получил своими антироссийскими постами в соцсетях. По мнениюэкспертов, убийство Бабченко может быть провокацией СБУ против России, передаетРИА ФАН.Как стало известно, полиция прибыла в дом наНикольско-Слободской улице, где проживал Аркадий Бабченко, еще до убийства.Стражи порядка искали какие-то видео с камер наблюдения. Свои действияправоохранительные органы комментировать отказались.Бабченко – не первый российский гражданин, убитый в Киеве.За последние несколько лет в украинской столице были убиты журналист ПавелШеремет, а также экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков. Киев и в этотраз, по традиции, начал "расследование" с обвинений в адресроссийских спецслужб. Мотивы преступления, по мнению полиции, кроются в профессиональной деятельности и гражданской позиции жертвы. Но есть опасения, что, по старой привычке, следствие так ине доведет дело до конца.