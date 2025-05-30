«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее доходными для вкладчиков накопительными счетами со ставками, которые к началу лета сократились лишь незначительно.

«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее доходными для вкладчиков накопительными счетами со ставками, которые к началу лета сократились лишь незначительно.Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов ТОП-100 российских банков по активам на 01.04.25 года. В ходе исследования и расчётов был подготовлен рейтинг «Лучшие накопительные счета в мае 2025 года».Методика исследования, использованная «Выберу.ру», позволила ранжировать накопительные счета не только по размерам процентных ставок. В качестве значимого критерия рассматривалась сумма дохода, полученная клиентом. В расчёты включались коэффициенты, отражающие механизм начисления процентов, диапазон ставок (если проценты «лестничные») и отсутствие обязательного лимита на неснижаемый остаток средств клиента на счёте. Мы также учитывали возможность открыть накопительный счёт дистанционно. Кроме того, на место в рейтинге влиял индикатор значимости банка на финансовом рынке. Банки, чьи продукты были ранжированы, являются участниками государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.На первом месте подборки лучших накопительных счетов в рублях в мае — МКБ с накопительным счётом по максимальной ставке до 23,25% (с начислением на ежедневный остаток для зарплатных и премиальных клиентов). В тройке лидеров — накопительные счета МТС Банка (ставка до 22% на ежедневный остаток) и БКС Банка (по ставке до 22% на ежедневный остаток). Далее в рейтинге продукты для сбережений крупных федеральных игроков и ведущих региональных кредитных организаций: ББР Банка, Газпромбанка, Банка «Санкт-Петербург», Локо-Банка, Банка Русский Стандарт, Банка «Дальневосточный», Банка Зенит.«С начала II квартала 2025 года сбережения населения в банках страны продолжают активно расти. За апрель объём средств на счетах и вкладах, по данным ЦБ, прибавил 2,8%, а портфель розничных остатков увеличился до 59,4 трлн рублей. Наибольшая динамика роста отмечена регулятором на рублёвых счетах клиентов (+6,4%), что в 4 раза выше, чем на срочных вкладах. Мы считаем, что одной из причин такого результата стали привлекательные ставки по накопительным счетам. Несмотря на небольшое снижение в среднем по сектору (0,5%-1,5%), они по-прежнему выше ключевой ставки ЦБ у лидеров нашего исследования. Другой фактор — ожидание нового повышения «ключа». Часть вкладчиков вновь предпочитают временно "придержать" деньги на накопительном счёте, чтобы затем в июне перевложиться выгоднее. Мы видим, что спрос на накопительные счета остаётся высоким. Так, к концу мая 2025-го количество онлайн-запросов уже на 42% больше, чем годом ранее. За I квартал раздел каталога "Выберу.ру", где собран 121 накопительный счет от всех банков страны посетили больше 45 тыс. пользователей, что на 22% больше прошлогоднего результата. Используя калькулятор макретплейса, люди подбирали наиболее доходный продукт и оправляли онлайн-заявки в банки. Помимо жителей двух столиц максимальный спрос на накопительные счета в мае мы наблюдаем у вкладчиков из Уфы, Красноярска, Иваново, Казани, Перми, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Тюмени, Тольятти, Омска, Волгограда, Воронежа и Екатеринбурга», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 крупнейших МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.