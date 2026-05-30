В ходе рейда правоохранители обнаружили иностранных рабочих без документов, теперь пятерых из них депортируют из страны.

Во Владимирской области сотрудники полиции провели очередной масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Владимирской области.Инспекторы управления по вопросам миграции совместно с оперативниками уголовного розыска и бойцами Росгвардии нагрянули с проверкой на одно из местных агропредприятий. Из 15 трудившихся там иностранных граждан шестеро работали без разрешительных документов. На них составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.Кроме того, выяснилось, что пятеро иностранцев уклонялись от выезда из России. Их поместили в Центр временного содержания для дальнейшего принудительного выдворения за пределы страны. Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности работодателя, нанявшего нелегалов.Ранее сообщалось, что