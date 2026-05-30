Во Владимирской области по итогам 2025 года зафиксирован рост подростковой преступности на 7,2%. Об этом сообщается в официальном отчете уполномоченного по правам ребенка в регионе Юлии Раснянской со ссылкой на данные УМВД России по Владимирской области.Согласно документу, несовершеннолетние стали чаще совершать кражи, угоны автотранспорта, хулиганство и насильственные действия, а также самовольно уходить из дома. При этом наиболее резкий всплеск зафиксирован в сфере незаконного оборота наркотиков — число профильных преступлений среди подростков выросло сразу на 24%.Отрицательная динамика отразилась и на статистике общественно опасных деяний, совершенных детьми до наступления возраста уголовной ответственности. Высокие показатели преступности привели к увеличению потока жалоб к детскому омбудсмену: количество обращений по вопросам защиты права ребенка на жизнь и защиту от насилия выросло с 57 в 2024 году до 70 в 2025-м.Ранее