Администрация города Владимира выпустила экстренное руководство для населения по действиям при воздушной угрозе или атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В мэрии подчеркнули, что знание базовых правил гражданской обороны является главной защитой граждан, а при объявлении опасности ключевое значение имеет скорость действий и отсутствие паники.Согласно памятке, в случае воздушной тревоги людям необходимо немедленно покинуть автомобили, общественный транспорт и открытые пространства, так как они не являются безопасной зоной. В качестве надежного укрытия рекомендуется использовать ближайшие капитальные здания, подземные переходы или паркинги.Если сигнал застал человека дома, следует уйти в помещения без окон — коридор, ванную комнату или кладовую. В ситуации, когда поблизости нет никаких строений, специалисты советуют лечь на землю, используя для защиты любые естественные углубления или выступы рельефа местности. Городские власти призвали жителей обязательно поделиться этой инструкцией с близкими.Ранее сообщалось, что