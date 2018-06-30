Группа американских парламентариев начинает визит в Россию, который продлится до 5 июля. Этот визит пройдет накануне первой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Группа американских парламентариев начинает визит в Россию, который продлится до 5 июля. Этот визит пройдет накануне первой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.Американскую группу возглавляет председатель одного из сенатских комитетов республиканец Ричард Шелби, сообщает РИА Новости.Первым пунктом поездки парламентариев станет Санкт-Петербург, где 2 июля они встретятся с губернатором города Георгием Полтавченко. Вечером того же дня конгрессмены прибудут в Москву.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Москве рассчитывают, что приезд делегации даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов.С 2014 года обмены по линии парламентов двух стран фактически заморожены​​​. После введения санкций обе страны составили "черные списки" чиновников, которым запрещен въезд.До сих пор Путин и Трамп встречались только на полях многосторонних форумов. Только что Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который и готовит встречу в верхах.