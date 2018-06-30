Мужская сборная России по баскетболу в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира-2019 не оставила шансов соперникам из Бельгии, победив их со счетом 84:66. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий российской команды Дмитрий Хвостов, набравший 16 очков.

Мужская сборная России по баскетболу в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира-2019 не оставила шансов соперникам из Бельгии, победив их со счетом 84:66. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий российской команды Дмитрий Хвостов, набравший 16 очков.Встреча Бельгия – Россия прошла в Антверпене. После пяти туров россияне занимают второе место в группе "Е", имея на своем счету 8 очков. Благодаря победе над бельгийцами наша команда досрочно обеспечила себе выход во второй этап квалификации.Заключительный матч первого этапа сборная России проведет в Краснодаре, где 2 июля встретится с французскими баскетболистами.