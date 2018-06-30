Младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Анастасия Франкова уже точно знает, на каком виде поиска будет специализироваться ее четвероногая подопечная...

Сотрудники Центра кинологической службы УВД по ЮВАО встретили пополнение – щенка по кличке Еся. Немецкая овчарка появилась на свет 2,5 месяца назад. Хозяйка щенка, младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Анастасия Франкова уже точно знает, на каком виде поиска будет специализироваться ее четвероногая подопечная.По мнению Анастасии, из щенка выйдет отличная поисковая служебная собака. Еся уже прошла первое тестирование и показала хорошие результаты. По мнению Анастасии Франковой, с такими щенками работать легко и приятно. Прибывший щенок отличается добрым и кротким нравом, при этом очень игривый и ласковый.В Центре кинологической службы ГУ МВД России по г. Москве, где ранее содержалась Еся, она прошла полное медицинское обследование. Ветеринары провели необходимую вакцинацию собаке.Впереди у Еси период социализации, а к полугоду – постоянные дрессировки и регулярные тестирования. Сейчас питомец Анастасии находится в вольере, но на выходные она заберет щенка домой, чтобы Есе было легче привыкнуть к людям и обществу, что является основой социализации служебной поисковой собаки.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18