Один из трендов последнего времени – рост востребованности качественных складов на региональном рынке. Это следует из отчета Colliers International: с 2013 по 2017 годы объем рынка качественных складских площадей в России вырос на 35% – с 17 до 23 миллионов квадратных метров, а Московский регион достиг объема 13 миллионов квадратов. При этом региональный рынок до сих пор имеет избыток пустующих складов, построенных еще в советское время или на заре 2000-х – сегодня эти склады по своим характеристикам не отвечают запросам компаний. Таким образом, в регионах имеется избыток невостребованного класса С при дефиците площадей классов А и В. Между тем класс склада напрямую зависит от его оператора – так, сегодня крупнейшие логистические операторы обладают высококачественными площадями, поскольку складская логистика является одним из фокусов их деятельности.

Один из трендов последнего времени – рост востребованности качественных складов на региональном рынке. Это следует из отчета Colliers International: с 2013 по 2017 годы объем рынка качественных складских площадей в России вырос на 35% – с 17 до 23 миллионов квадратных метров, а Московский регион достиг объема 13 миллионов "квадратов". При этом региональный рынок до сих пор имеет избыток пустующих складов, построенных еще в советское время или на заре 2000-х – сегодня эти склады по своим характеристикам не отвечают запросам компаний. Таким образом, в регионах имеется избыток невостребованного класса С при дефиците площадей классов А и В. Между тем класс склада напрямую зависит от его оператора – так, сегодня крупнейшие логистические операторы обладают высококачественными площадями, поскольку складская логистика является одним из фокусов их деятельности.В регионах на долю десяти крупнейшихоператоров ("Деловые линии", RosLogistics, Kuehne+Nagel, Alidi, FM Logistic,Itella, Admiral, Major, STA Cargo, Schenker – в порядке рейтинга Knight Frank)приходится около 1,2 млн кв. м складских площадей, или 12% от общегопредложения регионального рынка России. В Московском регионе на десятку крупнейшихлогистических компаний приходится около 1,7 миллиона квадратных метровскладских площадей, или 13% складских площадей.На региональном рынке лидерство по складскимплощадям принадлежит компании "Деловые линии", которая на конец первого квартала2018 года оперирует 593 тысячами квадратных метров складских площадей (данныеисследования Knight Frank). На втором месте с более чем пятикратным отставаниемнаходится логистический оператор RosLogistics, в распоряжении которого 113 тыс.кв. м складских площадей. На рынке московского региона лидирует компания FMLogistic, оперирующая 700 тыс кв. м складских площадей. На втором местерасположилась компания Itella с более чем двукратным отставанием (330 тысяч"квадратов"), на третьем – ГК "Деловые Линии" со 125 тысячами.Отметим, что темпы роста складских площадей у "ДеловыхЛиний" значительно выше среднерыночных: так, с начала года оператор увеличил на30% свои складские площади (совокупно в Москве и регионах около 700 тысячквадратных метров введено либо строится), в то время как рынок качественныхскладских площадей за 6 месяцев 2018 года вырос только на 9%. Генеральныйдиректор ГК "Деловые линии" Фарид Мадани отметил: "Рост числа складскихпомещений связан с реализацией стратегии компании, направленной на укреплениелидирующих позиций на российском рынке, развитием комплексныхтранспортно-логистических услуг, включая услуги 3PL". Кроме непосредственноизменения объемов складов, Фарид Мадани отметил тренд на оптимизацию складскойлогистики: "Речь как о технологических платформах – так, наша системауправления складом позволила увеличить пропускную способность складов на 25% иснизить на 35% время обработки грузов, – так и о внедрении например дронов, иоб удобстве для клиентов – например, заказчики могут отслеживать движениетоваров и получать оперативную отчетность об остатках".Десяткакрупнейших логистических операторов по объему занимаемых складских площадей врегионах России в Iквартале 2018 г.МестоНазваниеПлощадь, тыс. кв. м"Деловыелинии"593RosLogistics113Kuehne+Nagel102Alidi74FMLogistic64Itella63,5Admiral61Major46STACargo45,510SchenkerИсточник: Knight Frank Research, 2018Десятка крупнейших логистических операторов по объему занимаемыхскладских площадей в Московском регионе в I квартале 2018 г.МестоНазваниеПлощадь, тыс. кв. мFM Logistic700Itella330"Деловые линии"125ID Logistic110Kuehne+Nagel110Major85Alidi80DHL70Schenker6010Admiral57Источник: Knight Frank Research, 2018