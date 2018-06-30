В Москве сегодня простились с Андреем Дементьевым — поэтом, на стихах и песнях которого выросло не одно поколение в нашей стране. Издатель, журналист, общественный деятель, автор мудрых и лиричных строк и просто незаменимый человек для тех, кто знал его лично.

В Москве сегодня простились с Андреем Дементьевым — поэтом, на стихах и песнях которого выросло не одно поколение в нашей стране. Издатель, журналист, общественный деятель, автор мудрых и лиричных строк и просто незаменимый человек для тех, кто знал его лично.С ним прощались в Концертном зале имени Чайковского в центре российской столицы. Недалеко от памятника другому российскому национальному поэту Владимиру Маяковскому.Людская очередь растянулась на сотни метров. Цветы и бесконечные вспоминания об страстном поэте и гражданине. "Очень больно, — плачет поклонница поэта. – Уходит та эпоха, в которой была духовность, которая давала силы людям".Дементьев принадлежал к когорте поэтов XX века. Он был любим многочисленными друзьями и поклонниками. "Он был великим поэтом, — уверена Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. – На его стихах выросло не одно поколение"."Он был порядочным человеком, — подчеркивает режиссер Марк Розовский. – Это самое дорогое для меня и для читателей, потому что страна нуждалась в порядочных людях"."Он – человек моего сердца…", — с трудом сдерживает слезы поэт Илья Резник."Есть люди, которых нельзя заменить. Вот Андрей Дмитриевич был как раз незаменимым", — говорит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."У него было удивительное свойство так согревать и так притягивать к себе", — говорит поэт, заслуженный деятель искусств РФ Лариса Рубальская.Андрей Дементьев был народным поэтом. Писал о любви и женщинах, каскадерах, лебедях. Писал о себе, а получилась о миллионах, о каждом. "Андрей был замечательным человеком, выдающимся поэтом. Он очень любил свою Родину", — отмечает народный артист Азербайджанской ССР, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы. "Мы потеряли бриллиант России, — говорит президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.Цитируют "Никогда ни о чем не жалейте". Жалеть будем. Его провожали аплодисментами и стихами."Я буду прощен Всевышним,Его доброта превыше грехов,И голос Его я сердцем услышу,И эхо коснется моих стихов".Поэта Андрея Дементьева похоронили на Кунцевском кладбище в Москве рядом с сыном.